Grossbritannien verzeichnet erneut Rekordwert an Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Grossbritannien hat am Samstag erneut einen Rekordwert erreicht. Mehr als 57 700 Fälle wurden innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums in dem Land gemeldet, so viele wie noch nie zuvor. Gleichzeitig wurden 445 neue Todesfälle registriert. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt landesweit inzwischen bei knapp 400. Der Wert stammt vom 28. Dezember.