Grossbritannien will Ausstoss von Treibhausgasen schneller verringern

Die britische Regierung will ihre Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel noch einmal verstärken. Wie Premierminister Boris Johnson am Dienstag mitteilte, soll der Ausstoss von klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2035 um 78 Prozent im Vergleich zum Niveau der 1990er Jahre reduziert werden. Das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, könne damit bereits bis 2037 zu zwei Dritteln erreicht werden. Erstmals sei dabei auch der britische Anteil am globalen Flug- und Schiffsverkehr einberechnet worden, hiess es in einer Mitteilung des britischen Umweltministeriums.