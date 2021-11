Grossbritannien will 'klimaneutrales Finanzzentrum' werden

Die britische Regierung will Finanzinstitutionen und andere Unternehmen dazu verpflichten, Pläne für ihren Umbau zur Klimaneutralität vorzulegen. Das geht aus einer vorab verbreiteten Mitteilung des Finanzministeriums in London hervor. Schatzkanzler Rishi Sunak wolle das Vorhaben am Mittwoch beim UN-Weltklimagipfel in Glasgow vorstellen, hiess es darin. Grossbritannien könne dadurch der weltweit erste klimaneutrale Finanzstandort werden.