Grossbritannien will mit EU Handelspolitik vor Irland-Frage klären

Drei Wochen vor dem nächsten EU-Gipfel scheinen sich die Fronten zwischen Grossbritannien und den 27 verbleibenden Mitgliedstaaten in der Nordirland-Frage zu verhärten. Der britische Handelsminister Liam Fox sagte am Sonntag, die Frage der Grenze zwischen der britischen Provinz und der Republik Irland könne erst geregelt werden, wenn die künftigen Handelsbeziehungen seines Landes zur EU zumindest in Grundzügen geklärt seien.