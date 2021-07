Grossbritannien will Verkauf neuer Diesel-LKW bis 2040 verbieten

Der Verkauf kleinerer Diesel-Lkw solle ab 2035 und grösserer mit einem Gewicht von mehr als 26 Tonnen ab 2040 verboten werden - wenn möglich auch früher. "Es geht nicht darum, Leute davon abzuhalten, Dinge zu tun: Es geht darum, die gleichen Dinge anders zu machen", sagte Shapps.

Premierminister Boris Johnson versucht, in Grossbritannien das Umweltbewusstsein zu verbessern. Gleichzeitig bereitet er sich auf die UN-Klimakonferenz COP26 im November in Schottland vor. So gibt es Pläne, bis 2050 ein Netto-Null-Eisenbahnnetz zu schaffen und bis 2040 Netto-Null-Emissionen des inländischen Luftverkehrs sicherzustellen.

(AWP)