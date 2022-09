Grossbritannien will wohl Obergrenze für Banker-Boni abschaffen

Grossbritannien erwägt offenbar die Abschaffung einer Obergrenze für Bonuszahlungen an Bankmanager. Zwar würden die Gespräche noch laufen, eine Ankündigung könnte jedoch bereits nächste Woche erfolgen, hiess es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Zuvor hatte die "Financial Times" (FT) über die Pläne berichtet. Der neue Finanzminister Kwasi Kwarteng erhoffe sich für den eine gesteigerte Attraktivität für den Finanzstandort London. Das Finanzministerium kommentierte die Informationen dem "FT"-Bericht zufolge nicht.