Grossbritannien: Zahl der 'Partygate'-Geldbussen soll öffentlich werden

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen zu Lockdown-Partys in der Downing Street soll einem Bericht zufolge die Anzahl der verhängten Geldbussen öffentlich gemacht werden. Zu jeder in der "Partygate"-Affäre bekannt gewordenen Zusammenkunft werde Scotland Yard die Anzahl der Menschen veröffentlichen, die ein Bussgeld wegen des Bruchs von Lockdown-Regeln zahlen müssen, berichtete der "Telegraph" am Dienstag unter Berufung auf Beamten-Kreise. Auch die Gründe, weshalb die Bussgelder jeweils verhängt werden, sollen demnach genannt werden - nicht jedoch die Namen der Betroffenen.