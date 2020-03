Grosse Teile der Welt stemmen sich gegen Ausbreitung

In Italien wuchs die Sorge wegen der zunehmenden Zahl von infizierten Ärzten und Krankenpflegern. Etwa 2000 Sanitäter sind entweder infiziert worden, oder unter Quarantäne zu Hause, schätzte der italienische Ärzteverband.

Laut dem Gesundheitsbeauftragten der Region Lombardei, Giulio Gallera, sind zwölf Prozent aller Infizierten in Italien Sanitäter. Die meisten von ihnen sind in norditalienischen Krankenhäusern im Einsatz. Wegen des zunehmenden Bedarfs an Medizinern, wurden auch pensionierte Ärzte reaktiviert.

Italiens Hauptstadt Rom ergriff weitere rigorose Massnahmen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. So beschloss die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi am Freitagabend die sofortige Schliessung von Parks und Spielplätzen. Die Massnahme ist bis 25. März in Kraft. Auch andere Städte und Regionen haben die Schliessung ihrer Grünflächen angekündigt. Damit sollen die Italiener gezwungen werden, zu Hause zu bleiben. Bis Freitag waren 1266 Menschen an dem Virus gestorben.

Alarmzustand in Spanien

Spanien, in dem das Virus schon 120 Tote gefordert hat, wollte noch am Samstag wegen der Corona-Krise den Alarmzustand ausrufen. Diese Massnahme sollte bei einem ausserordentlichen Ministerrat verabschiedet werden, kündigte Ministerpräsident Pedro Sanchez am Freitag in Madrid an.

Der Alarmzustand ist die dritthöchste der in der spanischen Verfassung vorgesehenen Notfallstufen. Der Alarmzustand war bisher in Spanien nach der Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1975 nur einmal ausgerufen worden: 2010 wegen eines Fluglotsenstreiks

In Belgien sind seit Samstag drastische Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Kraft, um die Corona-Ausbreitung zu bremsen. Alle Cafes, Restaurants und Diskotheken bleiben mindestens bis 3. April geschlossen ebenso wie die Schulen. Alle Sport- und Kulturveranstaltungen sind abgesagt. Lebensmittelgeschäfte und Apotheken bleiben aber zu üblichen Zeiten offen.

Nach Vorwürfen der Untätigkeit angesichts der Coronavirus-Pandemie will die britische Regierung nun doch Massnahmen zur Eindämmung ergreifen. Geplant ist nach Angaben aus Regierungskreisen ein Verbot von Grossveranstaltungen.

Fast 100 Tote mehr in einen Tag im Iran

Ausserhalb von Europa war vor allem der Iran weiter schwer von der Krise getroffen. Am Samstag stieg die Zahl der Coronavirus-Opfer drastisch an. Innerhalb von nur 24 Stunden habe sich die Anzahl der Toten von 514 auf 611 erhöht, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianush Dschahanpur, in Teheran. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen mit Sars-CoV-2 stieg in Tagesfrist um 1.365 auf 12.729.

US-Präsident Donald Trump rief wegen der Ausbreitung des Coronavirus in den USA einen nationalen Notstand aus. Mit der Massnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des Coronavirus Sars-CoV-2 freigesetzt, sagte Trump. Das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus winkte mit einer überwältigenden Mehrheit von 363 zu 40 Stimmen ein Hilfspaket zur Bewältigung der Coronavirus-Krise durch. Es sieht unter anderem eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und kostenlose Coronavirus-Tests vor.

Weitere Fälle auch in Afrika

In Afrika sind weitere Fälle des neuen Coronavirus bekannt geworden. Namibia und das Gebirgskönigreich Eswatini (ehemals Swasiland) gaben ihre ersten Fälle bekannt.

In China, wo die Epidemie ausgebrochen ist, ist die Zahl der Virusinfektionen bei Reisenden aus dem Ausland erstmals höher ausgefallen als die Zahl der Ansteckungen durch Übertragungen im Inland. Von den elf Neuinfektionen seien sieben bei Menschen festgestellt worden, die aus dem Ausland kamen, teilte die Nationale Gesundheits-Kommission am Samstag mit.

In Südkorea stieg die Zahl der erfassten Corona-Infektionen bei zuletzt rückläufiger Tendenz bei den neuen Fällen wieder auf mehr als 8.000. Am Freitag seien 107 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstag mit.

Die in China vorgenommenen rigorosen Reisebeschränkungen haben den Export von Corona-Fällen ins Ausland bis Mitte Februar um rund 70 Prozent verringert. Ohne diese wären bis 15. Februar 779 Sars-CoV-2-Fälle exportiert worden, schreiben die Autoren um Alison Galvani von der US-Universität Yale in der am Freitag in "Proceedings" der US-Akademie der Wissenschaften (PNAS) veröffentlichten Studie.

