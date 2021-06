Grosse Unternehmen der G7-Staaten nicht auf Kurs zum 1,5-Grad-Ziel

Die grössten Unternehmen der reichen Industrienationen sind weit davon entfernt, mit ihren derzeitigen Klimazielen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels beizutragen. Das ist das zentrale Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung der Science Based Targets Initiative und des Carbon Disclosure Projects (CDP) in London, die sich für mehr Transparenz über das Handeln verschiedener Akteure in Sachen Klimaschutz einsetzen.