Grosser Corona-Öffnungsschritt heute Samstag in Kraft getreten

Die weitreichendste Änderung ist die Lockerung der Maskenpflicht: Wer sich im Freien aufhält, muss keine Maske mehr tragen. Das gilt auch für kulturelle und sportliche Aktivitäten sowie für Grossveranstaltungen mit Covid-Zertifikat. Im Büro und in höheren Schulklassen wird die Maskenpflicht ebenfalls aufgehoben.

Bei kulturellen und sportlichen Aktivitäten, die draussen stattfinden, muss auch nicht mehr zwingend auf den Abstand geachtet werden. Wenn sich nur offiziell geimpfte, getestete oder genesene Personen treffen, gibt es auch keine Kapazitäts- oder Mengenbeschränkungen mehr. Veranstaltungen ab tausend Personen brauchen aber eine kantonale Bewilligung.

Tanzen in Clubs mit Zertifikat

Ebenfalls aufgehoben ist die Homeoffice-Pflicht; stattdessen gilt neu wieder eine Homeoffice-Empfehlung. An Unis, Fachhochschulen und in der Weiterbildung dürfen wieder unbeschränkt viele Personen anwesend sein.

Schliesslich gibt es in Restaurants keine Beschränkung mehr der Anzahl Gäste pro Tisch. Nur in Innenbereichen gilt wie bisher eine Sitzpflicht während der Konsumation und eine Maskenpflicht im Stehen. Die Kontaktdaten müssen weiterhin erhoben werden, es reicht allerdings ein Kontakt pro Gruppe.

Ab heute Samstag ebenfalls wieder uneingeschränkt möglich sind Laden-, Fitnessstudio- und Sportcenterbesuche. Die Betreiber können die Kapazität voll ausnutzen. Aquaparks können wieder öffnen. Einzig an Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat gilt eine Beschränkung auf zwei Drittel der Kapazität.

Auch Clubs und Discos dürfen wieder öffnen, wenn der Zugang auf Personen mit Covid-Zertifikat beschränkt wird. Ohne Einschränkungen feiern dürfen auch Hochzeitsgesellschaften, sofern alle ein Covid-Zertifikat vorlegen können.

Reisen wird einfacher

Strengere Regeln gibt es im Innern: In Restaurants, Läden, im öffentlichen Verkehr und bei Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat gilt die Maskenpflicht vorerst bis Mitte August weiterhin. Auch Massenveranstaltungen ohne Zertifikat wird es noch nicht geben im Juli.

An privaten Veranstaltungen können sich weiterhin höchstens dreissig Personen in privaten Innenräumen und höchstens fünfzig Personen in Aussenbereichen treffen.

Einfacher wird ab heute Samstag auch das Reisen. Wer aus einem Land des Schengen-Raums in die Schweiz reist, muss nicht mehr in Quarantäne. Eine Testpflicht besteht nur noch für Flugreisende, die nicht geimpft oder genesen sind. Auch Drittstaatenangehörige dürfen wieder in die Schweiz einreisen.

Die Anerkennung des Covid-Zertifikats durch die EU erwartet der Bund nicht vor Mitte Juli. Die entsprechende EU-Verordnung wird erst am 1. Juli in Kraft treten. Der Bund empfiehlt deshalb allen Reisenden, nicht nur das Covid-Zertifikat auf der App zu haben, sondern auch einen Ausdruck auf Papier mitzuführen.

