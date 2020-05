Grosser Rückhalt im Parlament für Armeeeinsatz

Die Abstimmung über den Assistenzdienst zur Unterstützung der zivilen Behörden fiel mit mit 21 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen aus, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Die Ständeratskommission hatte den Einsatz am Vortag einstimmig abgesegnet.

Dieser war vom Bundesrat angeordnet worden, muss jedoch nachträglich vom Parlament genehmigt werden. Die Zustimmung der Räte ist nötig, wenn mehr als 2000 Armeeangehörige aufgeboten werden oder der Einsatz länger als drei Wochen dauert.

In der Mitteilung würdigt die Nationalratskommission ausdrücklich die hohe Einsatzbereitschaft der eingezogenen Armeeangehörigen und dankt ihnen für ihre Unterstützung der zivilen Behörden. Die Armee habe eine wichtige Rolle gespielt bei der Mithilfe insbesondere in Spitälern, bei der Entlastung der kantonalen Polizeikorps und bei der Unterstützung der Eidgenössischen Zollverwaltung.

Die SiK begrüsst auch den Entscheid des Bundesrats, dass die Dienstleistenden nach den ersten drei Wochen den vollen Lohn erhalten sollen und dass ihnen bis zu zwei Wiederholungskurse angerechnet werden. Sie unterstützt auch die Absicht des Verteidigungsdepartements VBS, den Einsatz zu analysieren, um für die Zukunft die nötigen Lehren zu ziehen.

Kosten unbekannt

Die Kosten des Armeeeinsatzes kann der Bundesrat noch nicht beziffern, weil dieser noch andauert. Er geht jedoch davon aus, dass diese innerhalb des bewilligten Armeebudgets gedeckt werden können.

Zahlreiche Änderungsanträge fanden in der Nationalratskommission keine Mehrheit. Mit 17 zu 8 Stimmen scheiterte der Antrag, den eingesetzten Armeeangehörigen den gesamten geleisteten Assistenzdienst an die Ausbildungsdienstpflicht anzurechnen. Abgelehnt wurde auch der Antrag, die Anrechenbarkeit auf einen einzigen Wiederholungskurs zu beschränken.

Eine Minderheit wollte zudem Truppenaufgebote nur dann zuzulassen, wenn im betroffenen sowie in den benachbarten Kantonen kein Gesundheitspersonal Kurzarbeit leistet und für den Einsatz keine Zivildienstleistenden verfügbar sind. Ausschlaggebend für die Kommissionsmehrheit war, dass die Armee bereits heute subsidiär und ausschliesslich auf Wunsch der Kantone aktiv wird. Ebenfalls gescheitert ist der Antrag, den Armeeeinsatz an der Landesgrenze spätestens am 8. Mai zu beenden.

(AWP)