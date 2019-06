Grossfusion im US-Rüstungsmarkt - Trump zunächst skeptisch

(Ausführliche Fassung) - In der US-Rüstungs- und Luftfahrtindustrie bahnt sich eine Mega-Fusion an. Die US-Konzerne United Technologies und Raytheon wollen sich zusammenschliessen, wie sie am Sonntag (Ortszeit) mitteilten. Durch die Fusion, die über einen Aktientausch erfolgen soll, würde ein Branchen-Gigant mit einem geschätzten Jahresumsatz von rund 74 Milliarden Dollar entstehen. US-Präsident Donald Trump äusserte sich zunächst skeptisch zu dem Plan.