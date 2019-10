Grosskundgebung in Ecuador gegen Spritpreise verläuft friedlich

Mehrere Tausend Menschen haben am Mittwoch erneut in Ecuadors Hauptstadt Quito gegen die Erhöhung der Spritpreise protestiert. Gewerkschaften und die Konföderation der Indigenen Völker (CONAIE) hatten zu den Demonstrationen aufgerufen, die ohne grössere Zwischenfälle verliefen. Die Regierung von Präsident Lenín Moreno hatte vor einer Woche die Treibstoff-Subventionen gestrichen, was zu Preissteigungen von bis zu 100 Prozent führte.