(Neu: Weitere Details) - Im Kampf um höhere Löhne hat Grossbritannien am Mittwoch den grössten Streik seit mehr als einem Jahrzehnt erlebt. Zeitgleich legten Lehrerinnen und Lehrer, aber auch etliche Lokführer und Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Kampf um höhere Löhne ihre Arbeit nieder. Eine Blitzumfrage eines Lehrerverbands ergab der BBC zufolge, dass rund neun von zehn Schulen in England und Wales von den Streiks betroffen waren. In London zogen Tausende Lehrerinnen und Lehrer durch die Strassen.

01.02.2023 17:49