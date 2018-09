Groupe Minoteries erwirtschaftet im Halbjahr tieferen Umsatz

près-Marnand (awp) - Die Mühlenbetreiberin Groupe Minoteries hat im ersten Halbjahr 2018 weniger Umsatz erzielt und unter dem Strich auch weniger verdient. Der Nettoumsatz ging in der Berichtsperiode um 3,1 Prozent auf 68,6 Millionen Franken zurück, was in erster Linie auf die tieferen Absatzmengen zurückzuführen sei, teilte die Gruppe am Dienstagabend mit.