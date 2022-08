Grüne wollen weg von "dreckigen Geschäften" im Rohstoffhandel

(Update) - Die Delegierten der Grünen haben am Samstag in Zug ein Ende von "dreckigen Geschäften" mit Rohstoffen gefordert. Präsident Balthasar Glättli kritisierte den Glauben an den Markt. AHV-Reform und Teilabschaffung der Verrechnungssteuer lehnt die Partei ab, die Massentierhaltungsinitiative heisst sie gut.