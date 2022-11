Der 91-jährige Gründer des weltgrössten Halbleiterherstellers TSMC, Morris Chang, vertritt Taiwan zum sechsten Mal in Folge auf dem Asien-Pazifik-Gipfel (Apec). Beim Abflug von Taipeh sagte Chang am Donnerstag, er werde sich bemühen, die Interessen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen zu vertreten, die unter anderem Taiwans Rolle in der weltweiten Halbleiterproduktion und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung voranbringen wolle.

17.11.2022 08:33