GSoA will gegen Verschärfung beim Zivildienst kämpfen

Die Armee müsse ihre Sinnkrise selber bekämpfen, hielt die Vollversammlung der Gruppe am Sonntag in Solothurn in einer Resolution fest. Den funktionierenden Zivildienst müsse sie dazu nicht angreifen.

Für die eidgenössische Abstimmung vom 19. Mai fasste die Vollversammlung als oberstes Organ der GSoA die Ja-Parole zur Revision des Waffenrechts. Die Revision sei zwar nur ein kleiner Schritt hin zu mehr Sicherheit vor Waffengewalt und zu einer besseren Kontrolle der Waffen.

Die Waffennarren wollten das alte lasche Gesetz behalten, hiess es im Communiqué. Eine Mehrheit der Bevölkerung werde das neue Gesetz aber bevorzugen. Einen vernünftigen Grund gegen die Revision gebe es nicht.

Korrektur-Initiative kommt zustande

Weitere Themen an der Vollversammlung waren die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge und die Korrektur-Initiative. Das Volksbegehren "Korrektur-Initiative gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer" hat nach GSoA-Angaben die nötigen 100'000 Unterschriften zwei Monate nach Lancierung bereits zusammen.

Die Initiative fordert, dass Parlament und Volk bei Waffenexporten mitbestimmen. Das Begehren will, dass keine Waffen mehr in Länder exportiert werden dürfen, die die Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzen. Derzeit entscheidet der Bundesrat in Eigenregie. Die Initiative ausgelöst hat er mit seinen Plänen, zur Stärkung der Schweizer Rüstungsindustrie Waffenexporte unter Umständen auch in Bürgerkriegsländer zu erlauben.

