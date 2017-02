Gut ein Viertel der deutschen Anleger rechnet laut Umfrage mit Zerfall des Euro

An den Finanzmärkten nimmt die Sorge vor einem Auseinanderbrechen des Euroraums zu. Bei einer Umfrage unter Anlegern durch das Marktforschungsunternehmen Sentix gab im Februar gut ein Viertel der Befragten an, binnen eines Jahres mit dem Euro-Austritt mindestens eines Landes zu rechnen. Das teilte Sentix am Mittwoch mit. "Die Eurokrise war nie weg", sagte Sentix-Chef Manfred Hübner. "Und dieses Mal besteht das Drama gleich aus drei Hauptakteuren: Griechenland, Italien und Frankreich."