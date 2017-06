Guterres und Tillerson diskutieren UN-Budget in Washington

UN-Generalsekretär António Guterres hat mit US-Aussenminister Rex Tillerson über mögliche Kürzungen im Budget der Vereinten Nationen gesprochen. Das bestätigte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch in New York. Für denselben Tag war zudem ein offizielles Treffen der beiden geplant. Während seines mehrtägigen Besuchs in Washington traf Guterres am Mittwoch auch den Sprecher des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan, um über den US-Beitrag zum Haushalt der Weltorganisation zu sprechen.