Habeck sieht Chancen für deutsche Firmen bei Nahost-Energieprojekt

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht beim Ausbau der Energie-Zusammenarbeit Israels mit arabischen Nachbarstaaten Chancen auch für deutschen Firmen. Man habe darüber gesprochen, wie dieser Prozess sich entwickle und darüber, ob es für europäische oder deutsche Firmen die Möglichkeit gebe einzusteigen, sagte der Grünen-Politiker am Montag nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett in Jerusalem. "Die gibt es scheinbar." Das Projekt sei noch nicht so weit gediehen, dass bereits alle Aufträge vergeben wären, betonte Habeck.