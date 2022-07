Habeck-Sprecherin: Arbeiten unter Hochdruck an Lösung für Uniper

Das Wirtschaftsministerium arbeitet nach Angaben einer Sprecherin "unter Hockdruck" an Lösungen wegen der angespannten Lage des Energiekonzerns Uniper . Die Bundesregierung sei in Gesprächen mit dem Unternehmen über Stabilisierungsmassnahmen, sagte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Berlin.