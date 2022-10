Russische Hacker haben in Bulgarien in einer gross angelegten Attacke die Webseiten des Präsidenten, der Regierung, wichtiger Ministerien und des Verfassungsgerichts angegriffen. "Die Hackerattacke kam aus dem Staatsgebiet der Russischen Föderation", sagte der Chef der bulgarischen Ermittlungsbehörde, Borislaw Sarafow, am Samstag über den Cyberangriff. Dabei wurde amtlichen Angaben zufolge der Zugang zu den betroffenen Webseiten blockiert oder verlangsamt.

15.10.2022 18:51