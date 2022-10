Nun hiess es am Freitag, der Senat habe in Abstimmung mit dem Bundeswirtschaftsministerium angeboten, die Stationierung eines kleineren LNG-Terminalschiffs zu prüfen. "Aufgrund der wesentlich kleineren Dimension fallen viele der Herausforderungen geringer aus, die sich bei einem grossen LNG-Terminal ergeben", teilte die Umweltbehörde weiter mit. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin äusserte sich ähnlich. "Die Informationen aus Hamburg entsprechen aus unserem Kenntnisstand. Eine grosse Lösung hat sich in der Tat als schwierig erweisen; die nautischen Voraussetzungen hierfür sind nicht gegeben", sagte sie der dpa. "Wir sind daher in Gesprächen mit Hamburg, wie eine "kleine" Lösung aussehen kann."/bsp/DP/stw