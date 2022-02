Die Donetsk-Region, die im Zentrum des Konflikts steht, beheimatet Stahlwerke wie auch einen Hafen, über den Metalle und Weizen verschifft werden. Ausserhalb davon gibt es in der Ukraine ein Netz an Pipelines, über welches Gas von Russland in den Westen geliefert wird.

Dies sind die wichtigsten Punkte der Rohstoff-Infrastruktur der Ukraine:

Energie

Noch aus der Zeit der Sowjetunion besitzt die Ukraine ein grosses Gas-Transportsystem, um Gas von den sibirischen Fördergebieten nach Europa zu leiten. Auch wenn Russland Milliarden für Verbindungen ausgegeben hat, welche die Ukraine geographisch umgehen, bleibt das 44-Millionen-Land Dreh- und Angelpunkt für die europäische Versorgungssicherheit.

Etwa ein Drittel der russischen Gaslieferungen nach Europa geht durch die Ukraine. Gas kommt durch die Kompressorenstationen in Sudscha und Sochranowka in die Ukraine, die wenige Stunden von den Separatistengebieten in der Ostukraine entfernt sind, in denen die russischen Militärangriffe diese Woche angefangen haben. Über Pipelines fliesst auch russisches Öl in den Westen.

Lebensmittel

Daten der US-Regierung zeigen, dass Mais vor allem im Norden und in den zentralen Regionen der Ukraine angebaut werden, Weizen und Gerste vor allem im Süden und Sonnenblumen im Osten. Über Häfen wird das Getreide nach Asien, Afrika und Europa verkauft. Fruchtbare Böden haben der Ukraine respektive der Region am Schwarzen Meer den Beinamen "Brotkorb der Welt" eingebracht.

Häfen befinden sich rund um das teils ukrainische und teils russische Asowsche Meer, das durch eine schmale Meerestrasse zwischen Russland und der Krim verläuft, die seit 2014 russisch besetzt ist. Darunter ist der Hafen von Mariupol, der im ukrainisch kontrollierten Teil der Donetsk-Region liegt. Weitere wichtige Häfen wie Odessa oder Chornomorsk befinden sich weiter westlich am Schwarzen Meer.

Stahl und Eisen

Rund 10 Prozent der europäischen Stahlimporte kommen aus der Ukraine. Unterbrechungen bei der Förderung oder dem Handel mit Stahl würden dem bereits von Knappheit geprägten Markt weiter zusetzen und die Preise weiter antreiben. Der Stahlpreis befand sich vergangenes Jahr auf Rekordhoch.

Einer der Haupt-Stahlproduzenten in der Ukraine ist Metinvest BV mit Anlagen im industriellen Herzen des Landes im Osten, darin eingeschlossen Gebiete am Fluss Dnijepr und in der Stadt Mariupol. Das Unternehmen hat mehrere Standorte in den Regionen Donetsk und Luhansk verloren, als diese von russisch unterstützten Separatisten übernommen wurden.

Der ArcelorMittal-Konzern besitzt das grösste Stahlwerk der Ukraine im Zentrum des Landes. Das schweizerische, in Grossbritannien kotierte Bergwerkunternehmen Ferrexpo ist der drittgröste Hersteller von Eisenerzpellets der Welt und hat alle Anlagen in der Ukraine, rund 350 Kilometer südöstlich von Kiew konzentriert.

Etwa 60 Prozent der Metallprodukte aus der Ukraine werden über Schwarzmeer-Häfen verschifft. Etwa ein Fünftel geht über den Hafen Mariupol in den Welthandel.

(Bloomberg/cash)