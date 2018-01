250.000 Hühnchen werden in Sandersons Farm in der Stadt Palestine in Texas jeden Tag verarbeitet. Rund 1000 Angestellte arbeiten in dem Betrieb, die Tiere werden zerteilt und Hühnerbeine und Hähnchenschenkel fertig für den Export nach Mexiko gemacht. Für die US-Geflügelindustrie ist das Land ein wichtiger Handelspartner, ein Viertel der Produktion geht zum südlichen Nachbarn. Doch diesem Handel droht Gefahr: Sollten die USA das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta aufkündigen, drohen Zölle auf die US-Exporte. Das würde die amerikanische Geflügelindustrie empfindlich treffen.

Für die Branche steht viel auf dem Spiel: 2016 exportierte sie Hühnchen- und Putenfleisch im Wert von 800 Millionen Dollar nach Mexiko. In das Land werden mehr US-Hühnchen geliefert als in die zweit- und drittgrössten Abnehmermärkte zusammen. Diese Handelströme hat US-Präsident Donald Trump vermutlich nicht im Visier, wenn er gegen das Nafta-Abkommen wettert. Er will durch höhere Zölle auf US-Importe die heimische Industrie stärken, vor allem die Autobranche. Man rechne mit einer Aufkündigung des Nafta-Freihandelsabkommens durch die US-Regierung, verlautete aus kanadischen Regierungskreisen vor kurzem. Trump hat die seit 1994 bestehende Vereinbarung als ein Desaster bezeichnet, das Arbeitern in den USA geschadet und viele Jobs gekostet habe.

Sollte Trump das Abkommen tatsächlich aufkündigen, könnte Mexiko gemäss der Regeln der WTO einen Einfuhrzoll 75 Prozent auf US-Hähnchen und -Puten erheben. "Das würde uns tatsächlich daran hindern, Produkte nach Mexiko zu verkaufen", sagte der Finanzchef von Sandersons Farm Mike Cockrell. Die Exporte nach Mexiko machten 4,5 Prozent des Bruttoumsatzes der Firma von Oktober 2016 bis Oktober 2017 aus. Selbst ein Zoll von 25 Prozent würde es den Produzenten schwermachen, Geflügel in Mexiko zu verkaufen, sagte der Manager. Das würde zu einer Schwemme an Hähnchenschenkeln in den USA führen, denn die US-Amerikaner bevorzugen das helle Brustfleisch von Hähnchen und verschmähen das dunkle Schenkelfleisch. Allerdings wollen auch mexikanische Offizielle nicht, dass die Verbraucher höhere Preise für US-Hähnchenfleisch schultern müssen.

Würde die Nafta beendet werden, würde die US-Geflügelbranche zudem den stärkeren Wettbewerb durch Brasilien, den weltgrössten Gefügelexporteur, zu spüren bekommen. Brasilien hat einen Zugang zum mexikanischen Markt ohne Einfuhrzölle bis 2019.

(Reuters)