Eine Übersicht zu der Rolle von LNG bei der europäischen Energieversorgung.

Woher bezieht Deutschland sein Erdgas?

Hauptlieferanten sind Russland, Norwegen und die Niederlande jeweils aus eigenen Quellen über Pipelineverbindungen. Nach Angaben des Branchenverbands BDEW bezieht Deutschland bislang kein LNG, das von Spezialschiffen transportiert wird, aus den USA. Über einen eigenen Terminal dafür verfügt Deutschland nicht. Diskutiert wird über ein solche Anlage im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel. Auch im niedersächsischen Wilhelmshaven könnte der Terminal gebaut werden. Pläne dazu hatten früher sowohl E.ON als auch RWE.

Welche Rolle könnte LNG spielen?

Die EU und auch Deutschland wollen ihren Gasbezug möglichst breit aufstellen. Dabei könnte LNG eine Rolle spielen. "LNG kann zu einer weiteren Diversifizierung und Flexibilisierung der Importquellen für Erdgas in Europa beitragen", erklärt der Energiebranchenverband BDEW. Der von E.ON abgespaltene Versorger Uniper geht davon aus, dass die USA auch für Europa wichtiger werden. "Die USA würden in absehbarer Zeit dank ihres Schiefergasbooms voraussichtlich der größte Gasproduzent und -exporteur sein. Da der europäische Gasmarkt für US-LNG aufgrund der relativ kurzen Transportwege der am kostengünstigsten zu erreichende Absatzmarkt ist, kommt dem US-LNG in Europa zukünftig eine besondere Bedeutung zu."

Wo gibt es Terminals für LNG?

Terminals gibt es unter anderem im niederländischen Rotterdam, im britischen Ipswich und im belgischen Seebrügge. Deutschland könnte LNG auch über Terminals im Ausland beziehen. So hat Uniper freie und gebuchte Kapazitäten in Rotterdam.

Ist die deutsche Energiebranche überhaupt interessiert?

Ja, aber nur, wenn der Preis stimmt. "LNG ist immer eine Preisfrage. Und aktuell sind die LNG-Lieferungen aus den USA im Vergleich zu anderen Gasquellen für uns nicht wettbewerbsfähig", sagt der Finanzchef des Energiekonzerns EnBW, Thomas Kusterer. Die LNG-Lieferungen aus den USA seien einfach zu teuer. Der Konzern schaue sich den Markt aber laufend an. Bei passenden Preisen würde EnBW auch LNG aus den USA kaufen. Experten zufolge liegen die Notierungen für LNG etwa um ein Drittel über denen von Pipeline-Erdgas.

(Reuters)