Handelskammern schlagen wegen Chinas Sozialkreditsystem Alarm

(Ausführliche Fassung) - Deutsche und andere europäische Firmen sind nur unzureichend auf die Veränderungen durch Chinas umstrittenes Sozialkreditsystem vorbereitet. Davor warnten am Mittwoch die EU-Handelskammer und die Deutsche Handelskammer in Peking. Ein "radikaler Wandel" sei in Sicht, hiess es in einem Positionspapier der EU-Kammer. Demnach sei es "zutiefst besorgniserregend", in welch geringem Ausmass Firmen bislang für die anstehenden Veränderungen vorgesorgt hätten. Das Sozialkreditsystem zur Bewertung und Kontrolle von Firmen könne dabei "Leben oder Tod für einzelne Unternehmen" bedeuten.