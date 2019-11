Im Oktober sagte US-Präsident Donald Trump während einer Pressekonferenz mit dem chinesischen Vizepremier Liu He, er erwarte, dass er nach Abschluss der "Phase eins" schnell in eine zweite Phase der Gespräche eintauchen werde. Die zweite Phase würde sich mit dem Vorwurf des Diebstahls geistigen Eigentums der USA befassen.

Es gibt eine breite parteiübergreifende Unterstützung für Trumps Bestreben, China für jahrelange Wirtschaftsspionage, Cyberangriffe, erzwungenen Technologietransfer und Dumping von Billiggütern mit saftigen staatlichen Subventionen zur Rechenschaft zu ziehen. Aber viele dieser kritischen Bedenken werden in der ersten Vereinbarung nicht berücksichtigt werden, die sich auf den Kauf von Agrarprodukten, Zollrücknahmen und einige Zusagen zum geistigen Eigentum konzentriert. "Das ist das Leichte", sagte der Abgeordnete Jim Costa, ein kalifornischer Demokrat, der in zwei wichtigen Agrarausschüssen sitzt, am Mittwoch im Kongress. "Die schwierigeren Fragen sind Industriespionage, Urheberrechte, die Einhaltung dieser Fragen, Datenschutz- und Sicherheitsfragen."

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete letzte Woche, dass die Unterzeichnung eines Abkommens aus der ersten Phase ins nächste Jahr rutschen könnte, da die beiden Länder über Pekings Forderung nach umfassenderen Zollrücknahmen streiten. Offizielle Regierungsvertreter in Peking sagen, dass sie nicht damit rechnen, vor der US-Wahl über einen zweiten Teil des Abkommens zu diskutieren. Sie wollen den Ausgang der Wahl abwarten. "Es ist Trump, der diese Abkommen unterzeichnen will, nicht wir. Wir können warten", sagte ein chinesischer Beamter der Nachrichtenagentur Reuters. Costa teilt bei seiner Rede im Kongress die Ansicht. Ihm hätten "pragmatische" chinesische Quellen dasselbe gesagt.

Trumps Hauptpriorität im Moment ist es, den ersten Teil des Abkommens zu sichern, in dem er China zu einem Großeinkauf von US-Agrargütern verpflichtet, sagte ein Regierungsbeamter der US-Regierung. Dies könne Trump dann während seiner Wiederwahlkampagne als wichtigen Sieg anpreisen.

(Reuters)