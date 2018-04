Handelskonflikt mit USA: Chinas Präsident macht keine Zugeständnisse

(AF) - Im Handelskonflikt mit den USA hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping keine grösseren Zugeständnisse gemacht, sondern nur vage mehr Marktzugang versprochen. In einer mit Spannung erwarteten Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina stellte der Präsident allgemein eine weitere Öffnung des Landes, geringere Zölle und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht. Da die Pläne im wesentlichen schon vorher angekündigt waren, sahen Beobachter keine Fortschritte in dem Handelskonflikt, auch wenn Xi Jinping nicht weiter an der Eskalationsschraube drehte.