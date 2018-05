Trotz grosser Differenzen gebe es eine positive Entwicklung, schrieb die englischsprachige "China Daily". Dazu zähle eine konstruktive Vereinbarung zur Fortführung der Gespräche über strittige Handelsfragen. Dies sei besser als gegenseitige Zoll-Beschlüsse, die beide Seiten an den Rand eines Handelskrieges bringen könnten. Die "Volkszeitung" schrieb, die Gespräche hätten eine solide Grundlage für weitere Verhandlungen geschaffen, an deren Ende Vorteile für beide Seiten stehen könnten.

Eine US-Delegation war am Freitag nach zweitägigen Gesprächen über den Handelsstreit aus Peking abgereist. Der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge wurde in mehreren Punkten eine Einigung erzielt, in anderen Fragen habe es aber noch relativ viel Uneinigkeit gegeben. Beide Seiten wollten aber weiter miteinander reden.

US-Präsident Donald Trump will sich am Samstag mit den Vertretern seiner Delegation treffen und sich über den Verlauf der Gespräche informieren lassen. Trump wirft China Dumping-Preise, Diebstahl geistigen Eigentums von US-Firmen und andere unfaire Handelspraktiken vor und will China mit Sonderzöllen zum Einlenken bringen. Peking hat Gegenmassnahmen angekündigt.

