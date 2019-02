Details, wie dieses Ziel erreicht werden solle, seien jedoch nicht vorgelegt worden, sagten drei mit den Handelsgesprächen vertraute Personen. Bei den US-Unterhändlern, die bis Freitag mit ihren chinesischen Kollegen über einen Ausweg aus dem Handelsstreit verhandeln, sei die Ankündigung daher auf Skepsis gestossen, die Subventionsregelungen in Einklang mit den Vorschriften der Welthandelsorganisation WTO zu bringen. Sprecher des US-Handelsbeauftragten und des US-Finanzministeriums sowie das chinesische Handelsministerium antworteten zunächst nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Am Freitag wird Chinas Präsident Xi Jinping bei den Handelsgesprächen erwartet. Sollten sich beide Seiten nicht einigen, steigen am 1. März die Zölle auf chinesische Importgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent. US-Präsident Donald Trump stört sich am hohen US-Defizit im Warenaustausch mit China und wirft der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken sowie den Diebstahl geistigen Eigentums vor. China bestreitet dies.

US-Präsident Donald Trump deutete zuletzt jedoch an, dass die Frist auch für eine Weile aufgeschoben werden könnte, wenn eine Übereinkunft nahe sei. Die Finanzagentur Bloomberg berichtet unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen, dass die US-Regierung einen Aufschub um 60 Tage in Erwägung ziehe. Kudlow sagte am Donnerstag, dass noch nicht über eine mögliche Ausweitung der zum 1. März auslaufenden Frist entschieden worden sei.

(AWP/Reuters)