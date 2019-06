Die Führung in Peking veröffentlichte am Dienstag eine Reisewarnung. Chinesische Bürger und Firmen sollten sich vor Schikanen durch US-Behörden in Acht nehmen, erklärte das Außenministerium. Das Tourismusministerium verwies auf Waffengewalt, Raubüberfälle und Diebstähle in den Vereinigten Staaten." Erst am Montag hatte Peking Studenten und Wissenschaftler vor Risiken eines USA-Aufenthalts gewarnt und dies unter anderem mit Problemen bei der Visavergabe begründet.

Die Beziehungen zwischen den beiden weltgrößten Wirtschaftsmächten haben sich im Zuge des von US-Präsident Donald Trump ins Rollen gebrachten Zollkonflikts erheblich eingetrübt. Dazu tragen auch US-Sanktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei, Spannungen wegen des umstrittenen Südchinesischen Meers sowie die US-Unterstützung für das von China für sich reklamierte Taiwan bei.

Zuletzt hatte sich schon der Handelsstreit weiter zugespitzt. Trump warf China vor, sich nicht an frühere Zusagen zu halten, und verhängte eine neue Runde von Strafzöllen. Die Führung in Peking reagierte mit ähnlichen Schritten. Angesichts der aktuellen Verschärfung wächst die Unsicherheit, ob sich Trump und Chinas Präsident Xi Jinping beim Gipfel der 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G20) in diesem Monat in Japan zu Gesprächen treffen werden.

(Reuters)