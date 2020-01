Handelsstreit mit China lässt Kassen der US-Zollbehörden klingeln

Der Handelsstreit mit China hat den US-Zollbehörden deutlich mehr Geld in die Kassen gespült. Die Einnahmen stiegen im abgelaufenen Fiskaljahr (per Ende September) um 73 Prozent auf fast 72 Milliarden Dollar, teilte die Zoll- und Grenzschutz-Behörde CBP am Donnerstag mit.