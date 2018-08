Handelsstreit mit USA: China spricht von 'konstruktiven' Gesprächen

(Ausführliche Fassung) - China und die Vereinigten Staaten haben in ihrer jüngsten Verhandlungsrunde zum Handelsstreit anscheinend noch keinen Durchbruch erzielen können - dies war aber von Experten auch nicht erwartet worden. Die Gespräche seien aber "ehrlich und konstruktiv" verlaufen, teilte das chinesische Handelsministerium am Freitag nach dem Besuch einer Delegation um den chinesischen Vize-Handelsminister in Washington mit. Beide Seiten vereinbarten demnach, für eine künftige Übereinkunft in Kontakt zu bleiben.