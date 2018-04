Hochrangige Abgeordnete kündigten am Freitag die Vorlage eines Gesetzentwurfs an, der Einschränkungen oder Verbote für Güter von Alkohol über Medikamente bis hin zu Raketentechnologie erlauben würde. Das Parlament wird kommende Woche darüber debattieren. Eine Stellungnahme des Präsidialamts lag zunächst nicht vor. Über die mehrheitlich regierungstreue Duma werden oft Signale an ausländische Regierungen gesendet, aus denen am Ende aber keine Gesetze hervorgehen.

Der Bann würde sich den Angaben zufolge gegen amerikanische Software und Agrargüter, Tabak und Alkohol sowie Medikamente richten, die aus anderen Ländern bezogen werden könnten. Betroffen sein sollen auch Atomtechnologie, Raketenantriebe sowie Flugzeug-Zubehör. US-Firmen soll untersagt werden, an russischen Privatisierungen teilzunehmen. Der Gesetzentwurf sieht ferner Einschränkungen für amerikanische Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsfirmen vor. Auch US-Staatsbürger, die in Russland arbeiten, könnten betroffen sein.

Nach Angaben des Zolls importierte Russland im vergangenen Jahr Güter im Wert von 12,5 Milliarden Dollar aus den USA. Zwar würden umfangreiche Einschränkungen bei der Einfuhr amerikanische Unternehmen treffen. Allerdings sind diese seit längerem auch in Russland erfolgreich, wo Einwohner bei McDonald's essen, mit Flugzeugen von Boeing fliegen und iPhones von Apple nutzen. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben westliche Unternehmen wie Ford oder Pepsi Milliarden in Russland investiert, um Produkte vor Ort zu fertigen.

Das US-Finanzministerium hatte vergangene Woche gegen sieben russische Unternehmer und zwölf ihrer Firmen Strafmaßnahmen wegen Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf verhängt. Der Schritt hatte die Börse in Moskau stark belastet. Auch der Rubel gab nach. Zu der Entwicklung trug auch die Zuspitzung des Syrien-Konflikts bei.

(Reuters)