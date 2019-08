In einem Gespräch habe Cook zudem vor der Konkurrenz durch den südkoreanischen Handy-Hersteller Samsung Electronics gewarnt, sagte Trump zu Journalisten. Cook habe zu Recht darauf hingewiesen, dass die Zölle Apple schaden könnten. Samsungs Produkte unterlägen dagegen nicht denselben Abgaben.

Cook habe damit ein schlagendes Argument geliefert. Deshalb müsse er nun nachdenken, sagte Trump.

Bei Apple war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Trump hatte Anfang August den Zollkonflikt trotz einer neuen Verhandlungsrunde verschärft und angekündigt, auf Importe aus China im Volumen von 300 Milliarden Dollar einen zehnprozentigen Sonderzoll zu erheben. Er stört sich am riesigen Defizit seines Landes im Handel mit der Volksrepublik und wirft der Regierung in Peking vor, sich nicht an Zusagen zu halten.

Keine Geschäfte mit Huawei

Trump hat sich derweil gegen Geschäfte mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei ausgesprochen. Grund seien nationale Sicherheitsbedenken, sagte Trump zu Journalisten. Der Republikaner äusserte sich jedoch nicht dazu, ob die US-Regierung eine am Montag ablaufende temporäre allgemeine Lizenz für Huawei um 90 Tage verlängern wird.

Aus Kreisen war am Freitag verlautet, dass das US-Handelsministerium seine Geschäftsbeschränkungen für Huawei voraussichtlich vorerst nicht verschärfen wolle. Trump geht im Handelsstreit mit China auch gegen den Netzwerkausrüster vor. Er fürchtet, dass Huawei-Technik der chinesischen Regierung zur Spionage dienen könnte. Der Konzern weist dies zurück.

(Reuters/cash)