China spreche nun mit den USA über Handel, schrieb Trump am Samstag auf Twitter über seine Strategie. Er verwies auch auf Verluste an der chinesischen Börse. "Unser Markt ist stärker als je zuvor, und er wird dramatisch wachsen, wenn diese schrecklichen Handelsdeals erfolgreich neu verhandelt worden sind", twitterte Trump. Sollten andere Länder nicht mit den USA verhandeln wollen, dann würden sie den Vereinigten Staaten grosse Summen in Form von Zöllen zahlen, drohte Trump.

Trump wirft China seit längerem unfaire Handelspraktiken, erzwungenen Technologietransfer von US-Firmen und Diebstahl geistigen Eigentums vor. Trotz massiver gegenseitiger Vorwürfe und angedrohter Vergeltung für Importzölle haben beide Seiten immer wieder durchblicken lassen, dass sie versuchen wollen, die Probleme über Verhandlungen zu lösen.

Der US-Präsident stört sich an dem riesigen Defizit seines Landes im Handel mit China und auch mit der Europäischen Union und hat deswegen den Zollstreit vom Zaun gebrochen. Die EU hat in Gesprächen mit Trump erreicht, dass sie von höheren Zöllen auf ihre in die USA gelieferten Autos zunächst verschont bleiben soll.

Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. August 2018

....Tariffs have had a tremendous positive impact on our Steel Industry. Plants are opening all over the U.S., Steelworkers are working again, and big dollars are flowing into our Treasury. Other countries use Tariffs against, but when we use them, foolish people scream! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. August 2018

....Tariffs will make our country much richer than it is today. Only fools would disagree. We are using them to negotiate fair trade deals and, if countries are still unwilling to negotiate, they will pay us vast sums of money in the form of Tariffs. We win either way...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. August 2018

....China, which is for the first time doing poorly against us, is spending a fortune on ads and P.R. trying to convince and scare our politicians to fight me on Tariffs- because they are really hurting their economy. Likewise other countries. We are Winning, but must be strong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. August 2018

(Reuters/cash)