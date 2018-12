Nach einem Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping äusserte sich der Republikaner am Samstag optimistisch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Trump schrieb, dass er ein "langes und sehr gutes Gespräch" mit Xi geführt habe. Es seien "grosse Fortschritte" erzielt worden. Sollte eine Vereinbarung zustande kommen, dürfte diese sehr umfangreich ausfallen.

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Dezember 2018