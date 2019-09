Der chinesische Vizepräsident Liu He und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer würden die Verhandlungen führen, sagte Mnuchin am Montag dem Sender Fox Business Network. Die USA und China hatten sich zuletzt mit dem Fortgang ihrer Gespräche zur Schlichtung ihres monatelangen Handelsstreits in Washington zufrieden gezeigt.

Man habe "produktive Diskussionen" geführt, teilte das Büro des US-Handelsvertreters mit. China sprach von "konstruktiven" Gesprächen.

(Reuters)