Zunächst herrschte grosse Erleichterung. Juncker und Trump überraschten die Öffentlichkeit am Mittwochabend mit ihrer Einigung im Handelsstreit. Demnach soll es vorerst keine Autozölle geben, bestehende Importabgaben sollen überprüft werden, und einen radikalen Zollabbau bei Industriegütern haben beide Seiten im Blick. Es schien, als fiele Weihnachten mitten in den Sommer. "Durchbruch geschafft", jubelte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier via Twitter: "Grossartig für die Weltwirtschaft."

Doch dann folgte die Ernüchterung. Stunden später, als der Kompromiss bei Lichte besehen wurde, kamen vielen Akteuren Zweifel. "Die Kuh ist noch nicht endgültig vom Eis", gestand Altmaier. Sollte heissen: Eine abschliessende Lösung des Zollkonflikts ist noch längst nicht erreicht. Trump und Juncker gelang bislang nicht viel mehr, als eine Reihe von hehren Absichten zu äussern. Viele Beobachter werten dies allerdings schon als Erfolg. Denn die Verständigung nimmt Druck aus einem Streit, der sich zu einem für die gesamte Weltwirtschaft bedrohlichen Handelskrieg auszuwachsen drohte. Entspannung, aber noch keine Entwarnung, lautet das knappe Fazit von Marcel Fratzscher, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Die Vereinbarungen von Juncker und Trump lassen vor allem Fragezeichen zurück. Wie sollen die Abmachungen umgesetzt werden: in einem allgemeinen Freihandelsabkommen der EU mit den USA oder in einem sektorbezogenen Industriezollabkommen? Wie wollen die Europäer ihre Zusage einhalten, den Amerikanern mehr Sojabohnen abzunehmen? Wer in Europa soll Junckers Zusage an Trump erfüllen und das teure US-Flüssiggas kaufen? Und schliesslich: Was haben die beiden mit der Welthandelsorganisation (WTO) vor, dem Hüter und Regelgeber des globalen freien Handels? Die Antworten stehen noch aus.

Knackpunkt Sojabohnen

Immerhin: Solange die Regierung in Washington und die EU-Kommission miteinander reden, wollen sie von neuen Zöllen absehen. Damit sind die von Trump angedrohten Abgaben auf Importautos aus Europa von der tagespolitischen Agenda genommen worden und ebenso die schon in der Schublade liegende EU-Vergeltungsliste. Gänzlich vom Tisch sind diese weitreichenden Schritte aber damit nicht. Ferner gelten die vor einigen Wochen in Kraft gesetzten US-Stahl- und Aluminiumzölle sowie die daraufhin verhängten Gegenzölle der Europäer auf Bourbon-Whiskey, Jeans und Motorräder "made in USA" weiterhin. Ob sie zurückgenommen werden, muss sich erst noch erweisen.

Das Thema US-Sojabohnen, für die Trump dringend Käufer in der Welt sucht, hat die europäische Öffentlichkeit offenbar unterschätzt - anders als Juncker. "Sojabohnen sind dem Präsidenten plötzlich ganz, ganz wichtig. Wir dachten immer, Autos wären das", wundert sich Ifo-Handelsexperte Gabriel Felbermayr. Offenbar habe die EU-Drohung, im Falle von US-Autozöllen ähnlich wie bereits China mit Gegenabgaben auf US-Soja zu reagieren, Wirkung gezeigt, mutmasst er. Schliesslich sind die Soja-Farmer eine entscheidende Wählergruppe für Trump. Diese wird bereits durch Zölle des Grosskunden Chinas massiv getroffen, und zwar so stark, dass sich die US-Regierung zu Milliarden-Subventionen gezwungen sieht.

In den Sternen steht bislang, wie die Europäer den von Juncker zugesagten Kauf von mehr Flüssiggaseinfuhren aus den USA umsetzen wollen. Denn kaufen müssten eigentlich die Unternehmen. Denen fehlt aber, wie etwa der deutsche Versorger EnBW betont, jedes ökonomische Argument. Flüssiggas (LNG) aus den USA sei "aktuell im Vergleich zu anderen Gasquellen für uns nicht wettbewerbsfähig", konstatiert EnBW-Finanzchef Thomas Kusterer. Dieses Argument muss die EU-Kommission nun erst einmal entkräften. Und auch bei der Infrastruktur, um LNG-Lieferungen überhaupt verarbeiten zu können, fehlt es nach Angaben von Diplomaten in der EU noch.

Frankreich will Landwirtschaft ausnehmen

Europa steht zudem womöglich nicht geschlossen hinter dem Juncker-Deal. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sagte, sein Land wolle nicht in umfassende Verhandlungen einsteigen. Die Landwirtschaft müsse von allen Verhandlungen ausgeschlossen werden. Zudem müssten die USA bei den von ihnen verhängten Stahl- und Aluminiumzöllen eine Geste des guten Willens zeigen.

US-Finanzminister Steven Mnuchin nannte die Beseitigung der Stahl- und Aluminiumzölle gegenüber der EU im Sender CNBC den nun anstehenden ersten Schritt. Die Einzelheiten einer umfassenderen Handelsvereinbarung würden dann mit der Zeit folgen. Auch mit China werde abseits der Scheinwerfer weiter gesprochen. Unterdessen rief Chinas Präsident Xi Jingping beim Gipfel der Schwellenländergruppe BRICS in Südafrika die grossen globalen Institutionen wie die Vereinten Nationen, die G7-Gruppe und die WTO zu gemeinsamen Bemühungen auf, um den Unilateralismus und den Protektionismus zu bekämpfen.

(Reuters)