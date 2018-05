Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt reduziere die Einfuhrzölle von derzeit 25 Prozent auf nur noch 15 Prozent, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Peking mit. Die Senkung der Einfuhrzölle werde zum 1. Juli in Kraft treten.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über diese Entscheidung der politischen Führung in Peking berichtet. Laut Bloomberg soll die Entscheidung im Staatsrat gefallen sein, dem höchsten Verwaltungsorgan des Landes. Der Zoll von 25 Prozent auf Autos, die nach China importiert wird seit etwa zehn Jahren erhoben.

Die Senkung der Importzölle sei eine Folge der jüngsten Gespräche zwischen Vertretern der US-Regierung und der politischen Führung in Peking zur Vermeidung eines Handelskrieges zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt, hiess es weiter bei Bloomberg. Von der Regelung würden amerikanische Autobauer profitieren, aber auch führende deutsche Autobauer.

Vor allem die deutschen Premiummarken Mercedes-Benz, BMW und Audi verzeichneten in China zuletzt hohe Absatzzahlen. Die Autoverkäufe in China sind daher wichtige Umsatzbringer für die Autokonzerne Daimler, BMW und VW. Alle drei Aktien konnten am Vormittag an der Frankfurter Börse überdurchschnittlich stark zulegen.

(AWP)