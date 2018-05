Der Transatlantik-Koordinator der deutschen Regierung, Peter Beyer, hat vor einer Eskalation im Verhältnis mit den USA gewarnt. "Die transatlantischen Beziehungen haben sicher durch die amerikanischer Entscheidungen zu Iran, Klima und Handel Schaden genommen", sagte der CDU-Politiker am Freitag im Reuters-Interview. Dennoch gewinne niemand etwas durch eine Eskalation. In allen Gesprächen sei ihm in Washington versichert worden, für wie wichtig man die transatlantischen Beziehungen halte, sagte Beyer, der gerade von einer USA-Reise zurückkehrte.

Der Bundestagsabgeordnete der Mitte-Rechts-Partei CDU kritisierte, dass es eigentlich keinen Grund für die von Washington forcierte Kluft zu Europa gebe. "Denn im Ziel sind wir etwa beim Iran-Thema nicht weit auseinander", sagte Beyer mit Blick auf die Forderungen auch der Bundesregierung, dass man eine atomare Bewaffnung Irans verhindern und neben dem Atomabkommen auch über das iranische Raketenprogramm und die Rolle des Irans in der Region sprechen müsse.

Ganz offensichtlich dominiere in Washington aber die Haltung, mit grösstmöglichem Druck von Nordkorea, China oder Iran Zugeständnisse zu erreichen. "Dieser Ansatz birgt aber enorme Risiken. Denn wenn es schiefgeht, kann es richtig schiefgehen. Und hier geht es eben nicht um Geschäfte, sondern um Sicherheit und Menschenleben."

Realistische Einschätzung

Allerdings müsse man realistisch sein. "Die Europäer sind in der schwächeren Position, weil sie nicht einig sind", sagte Beyer mit Hinweis auf die Meinungsunterschiede etwa zwischen Deutschland und Frankreich, wie hart man auf die angedrohten US-Schutzzölle bei Stahl und Aluminium reagieren sollte. US-Präsident Donald Trump brauche keine Einheit, das sei die Stärke des US-Systems. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte davor gewarnt, dass die Europäer ihre Stärke nicht überschätzen dürften.

Beyer sprach sich dafür aus, statt mit Härte mit einem Kompromiss im Stahl-Streit zu reagieren. Die USA sähen eine Quotenregelung für den Import europäischen Stahls als Lösung. Dies könnte dann auch den Weg ebnen, um europäische Unternehmen von den Folgeeffekten der US-Sanktionen gegen Russland oder den Iran auszunehmen. Das Problem sei sicherlich, dass man keine Garantie habe, ob dieser Ansatz funktioniere, und dass eine Quotenregelung wohl nicht WTO-konform wäre. "Aber es wäre eine politische Entscheidung aus Vernunftgründen", sagte Beyer. "Was wir auf jeden Fall verhindern müssen, ist ein voller Handelskrieg."

US-Gesprächspartner hätten angedeutet, dass auf EU-Gegenmassnahmen zu den Schutzzöllen dann Einfuhrzölle auf europäische Autos erhoben würden, sagte Beyer. Es gebe in den USA aber auch heute eine Bereitschaft, mit der EU über ein neues Freihandelsabkommen zu sprechen. Allerdings müsse zuvor das Schutzzoll-Thema geklärt werden. Die USA hatten Schutzzölle für europäischen Stahl- und Aluminium-Einfuhren bis zum 1. Juni ausgesetzt.

