Hapag-Lloyd: Stau am Suezkanal wohl in vier Tagen aufgelöst

Der Kanalbehörde zufolge warteten zuletzt rund 370 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals auf Durchfahrt. Der Finanznachrichtendienst Bloomberg berichtete am Montag von 450 Schiffen im Stau. Mehrere Reedereien hatten bereits begonnen, ihre Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung in Afrika zu schicken.

Nach Angaben der Reederei sind neun Hapag-Lloyd-Schiffe von der Havarie der inzwischen wieder fahrbereiten 400 Meter langen "Ever Given" betroffen. Weitere sechs Schiffe anderer Reedereien mit Hapag-Lloyd-Containern an Bord hätten im Rahmen der Partnerschaft den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung genommen.

Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit den kürzesten Schifffahrtsweg zwischen Asien und Europa. 2020 durchfuhren nach Angaben der Suezkanal-Behörde fast 19 000 Schiffe die Wasserstrasse./klm/DP/fba

(AWP)