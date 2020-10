Bei den Kämpfen im Südkaukasus ist die Hauptstadt von Berg-Karabach nach armenischer Darstellung mit Raketen angegriffen worden. Viele Bewohner von Stepanakert wurden verletzt und zahlreiche Häuser zerstört, wie Arzrun Owanissjan vom armenischen Verteidigungsministerium in Eriwan mitteilte. Im Zentrum habe es Schüsse und Explosionen gegeben, hiess es. Die Behörden in Berg-Karabach kündigten entsprechende Gegenmassnahmen an.