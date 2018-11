Haushaltsstreit: Italiens Regierung zeigt sich verhandlungsbereit

Die italienische Regierung sendet im Haushaltsstreit mit der Europäischen Kommission versöhnlichere Töne. Die beiden Vizepremiers Matteo Salvini und Luigi Di Maio zeigten sich am Montag bereit, mit der EU über die Höhe der Neuverschuldung im kommenden Jahr zu verhandeln. Zugleich stellten sie klar, dass sie an der Zielrichtung ihres Staatshaushalts festhalten wollen. Aus Parteikreisen der Lega wurde die Möglichkeit eines geringeren Defizitziels laut. An den italienischen Finanzmärkten wurden die Nachrichten positiv aufgenommen.