Er habe mit den Abgeordneten eine Vereinbarung erzielt, mit der die Behörden ihre Arbeit wieder aufnehmen könnten, sagte Trump am Freitag in Washington. Dies gelte bis zum 15. Februar. In dieser Zeit werde ein Komitee von Republikanern und Demokraten über Grenzsicherung diskutieren.

Trump stimmte der Einigung zu, obwohl er nicht die geforderten 5,7 Milliarden Euro für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko bekam. Doch der längste Shutdown in der US-Geschichte drohte die Konjunktur auszubremsen, weil Hunderttausende Regierungsbeschäftigte mittlerweile den zweiten Monat in Folge kein Gehalt bekommen hatten.

"Ich werde dafür sorgen, dass alle Angestellten ihre ausstehenden Gehaltszahlungen sehr schnell, oder so schnell wie möglich bekommen werden", sagte Trump. Er werde in Kürze ein Gesetz unterzeichnen, mit dem die Regierungsgeschäfte für drei Wochen wieder aufgenommen werden könnten, fügte der Republikaner hinzu. Die Demokraten hatten seit Wochen für den Ausweg geworben, den beide Seiten nun gefunden haben. Noch vor einigen Tagen hatte Trump bekräftigt, dass er nicht einknicken werde.

Hunderte Flüge gestrichen

Doch in Umfragen zeichnete sich ab, dass die meisten Amerikaner den Präsidenten für die Folgen der Regierungsblockade verantwortlich machen. Insgesamt ein Viertel der Regierungseinrichtungen wie Ämter, Gerichte, Museen und auch Nationalparks blieb während des Shutdown geschlossen. Betroffen waren insgesamt rund 800'000 Staatsbeschäftigte, die entweder in Zwangsurlaub geschickt wurden oder ohne Bezahlung arbeiten mussten. Viele beantragten Arbeitslosenhilfe, aßen in Suppenküchen oder suchten andernorts Unterstützung. Manche begaben sich auf die Suche nach einem neuen Job.

Vor dem Durchbruch am Freitag hatten sich die Auswirkungen des seit fünf Wochen andauernden Stillstands in der öffentlichen Verwaltung verschärft: In New York und Philadelphia wurden Hunderte Flüge gestrichen oder hatten Verspätung, weil nach Angaben der Aufsichtsbehörden Personal fehlte. Viele Mitarbeiter der Flugsicherung hatten sich krankgemeldet.

Mitentscheidend für Trumps Kehrtwende war einem Regierungsvertreter zufolge auch die Erkenntnis des Präsidenten, dass Gesetzeshüter wegen des Shutdowns ihre Aufgaben nicht im vollen Umfang nachkommen konnten. Der Vertreter fügte hinzu, das Präsidialamt würde letztlich auch eine Vereinbarung akzeptieren, die Geld für eine Grenzbarriere enthalte - wenn auch nicht die vollen von Trump geforderten 5,7 Milliarden Dollar.

Zu teuer, ineffektiv und unmoralisch

Schon kurze Zeit nach der verkündeten Einigung verabschiedete der Senat einstimmig den Zwischen-Etat, mit dem die Regierungsbehörden nun bis zum 15. Februar über Wasser gehalten werden sollen. Der Fraktionsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte, er hoffe, Trump und seine Republikaner hätten die Lektion gelernt, dass sie sich mit einer Regierungsblockade ins eigene Fleisch schnitten.

Es wurde damit gerechnet, dass sich auch das Repräsentantenhaus in Kürze mit der Vorlage beschäftigen wird. Sie muss auch noch von Trump unterzeichnet werden. Der Präsident hatte den erbitterten Haushaltsstreit am 22. Dezember ausgelöst, als er vom Kongress die Bewilligung der Milliardensumme für den Bau der Grenzmauer gefordert hatte. Die Demokraten lehnen die Mauer als zu teuer, ineffektiv und unmoralisch ab. Sie verlangten, dass vor neuen Gesprächen über die Grenzsicherung die Regierungsbehörden ihre Arbeit wieder aufnehmen müssten.

Trump drohte am Freitag damit, dass er es auf einen neuen Shutdown ankommen lassen würde, wenn er mit den Ergebnissen der nun angesetzten Grenz-Beratungen nicht zufrieden sei. Auch sei er weiter dazu bereit, einen Notstand zu verhängen, um eine Grenzsperre ohne Zustimmung des Kongresses durchsetzen zu können. "Wir haben wirklich keine Wahl als eine starke Mauer oder Stahlwand zu bauen", sagte Trump. Er sieht die geplante Grenzbefestigung als notwendig im Kampf gegen illegale Einwanderung und Drogenhandel an.

(Reuters)