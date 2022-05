Helene Budliger Artieda zur neuen Staatssekretärin für Wirtschaft ernannt

Bis 2019 war sie Botschafterin in Pretoria in Südafrika. Der Bundesrat ernannte sie am Mittwoch. Wie er mitteilte, arbeitete Budliger Artieda zuvor als Direktorin Ressourcen im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und damit als Beraterin des Departementschefs sowie als Mitglied der EDA-Geschäftsleitung.

Die 1965 geborene Budliger Artieda absolvierte die Handelsmittelschule in Zürich. EDA-intern liess sie sich zur konsularischen Mitarbeiterin ausbilden. In Bogotá schloss sie 2000 ein Studium in Unternehmensadministration mit einem Magister-Titel ab.

Breiter Erfahrungshintergrund

Wie der Bundesrat mitteilte, bringt die neue Staatssekretärin im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) eine breite Managementerfahrung auf verschiedenen Gebieten mit. Als Botschafterin in Thailand und Südafrika erweiterte sie ihre Erfahrungen auf diplomatischer Ebene.

Bundesrat Guy Parmelin, der Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, setzte für die Neubesetzung an der Seco-Spitze eine Findungskommission ein. Die Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben.

Insgesamt trafen 39 Bewerbungen aus allen Sprachregionen ein. Die Findungskommission führte ein mehrstufiges Selektionsverfahren mit einer externen Evaluation durch und präsentierte Parmelin eine Auswahl von Kandidierenden.

Vor den Medien sagte Parmelin, sein Departement gewinne eine erfahrene Führungskraft, die sich auf internationaler Ebene hervorragend auskenne. Das Assessment, wie das "auf gut Waadtländisch" heisse, sei profund gewesen.

Sozialpartnerschaft ein Anliegen

Die designierte Staatssekretärin Budliger Artieda erklärte, sie habe viele Firmen beim Markteintritt begleitet. Sie wisse, wie Schweizer Exporteure immer wieder kämpfen müssten. Die Schweizer Stärke sei die Abstimmung aller Akteure.

Diese Einigkeit sei ihr wichtig. Reguliert werden sollte nur, wo nötig. Für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigte sie sich offen. Die starke Sozialpartnerschaft sei ein wichtiger Pfeiler.

Im Seco selbst will sie die verschiedenen Abteilungen näher zusammenbringen. Allgemein sei die Covid-19-Pandemie nicht ausgestanden und auch der Ukraine-Krieg werde sie auf absehbare Zeit beschäftigen.

Die amtierende Staatssekretärin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch tritt auf Ende Juli nach elf Jahren von ihrem Posten zurück. Der Bundesrat würdigte sie als massgeblich beteiligt am Erfolg beim Aushandeln von Freihandelsabkommen. Unter ihrer Ägide schloss die Schweiz mehr als 20 Freihandelsabkommen und ein gutes Dutzend Abkommen über Investitionsschutz- und -förderung ab.

(AWP)