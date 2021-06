Herber Exporteinbruch von Dienstleistungen in Grossbritannien durch Brexit-Votum

Das Votum der Briten für den Brexit hat den britischen Dienstleistungssektor einer aktuellen Analyse zufolge in den vergangenen Jahren massiv belastet. Bis Anfang 2020 - also vor der Corona-Pandemie - hätten die Exporte der Dienstleistungsbranche rund 113 Milliarden Pfund (rund 131 Milliarden Euro) unter dem Niveau gelegen, das sich vor dem Brexit-Referendum im Jahr 2016 abgezeichnet hatte, wie Forscher der Aston Universität in Birmingham mittels komplexer mathematischer Verfahren errechneten. Zunächst hatte die "Financial Times" berichtet. Dieser Rückgang sei nicht zu erwarten gewesen, hätten sich ohne den Brexit die vorherigen Trends fortgesetzt, so die Wissenschaftler in ihrer Analyse.