Höchster Risikoaufschlag für Frankreich-Anleihen seit 2012 - Nervosität vor Wahl

Am Markt für europäische Staatsanleihen zeigt sich eine wachsende Nervosität der Anleger vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Am Montag stieg der Risikoaufschlag für französische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf den höchsten Stand seit 2012. In der Spitze lag die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bei 0,29 Prozent und für französische Papiere bei 1,14 Prozent. Die Differenz wird als Risikoaufschlag oder Spread bezeichnet.